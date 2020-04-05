في العواصف الترابية .. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأزمات صحية

تتعرض البلاد هذه الأيام لعواصف ترابية متواصلة على مدار اليوم مما يشكل خطورة على الصحة .. ولكن هل جميع الناس مهددون بالإصابة بمشاكل نتيجة لهذا الغبار؟.









قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن العواصف الترابية لها تأثير ضار على الصحة ولكن هناك بعض الفئات التى تزداد مخاطر تعرضها للأتربة وتسبب لهم متاعب كثيرة.









وأضاف "بدران" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك 7 فئات من البشر تزداد فرص تعرضهم لمتاعب صحية نتيجة العواصف الترابية، وهم:





- الرضع وحديثو الولادة

- الأطفال حتى تجاوز سن المراهقة

- مرضي الجهاز التنفسي مثل المصابين بالربو

- المصابون بحساسية العيون والجيوب الأنفية

- من يعانون من أمراض القلب

- من يعانون من مرض السكري