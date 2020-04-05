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حوادث

شهامة الشرطة وقت الحظر.. لواء ينقذ طفلة لدغها عقرب فى أسيوط

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:51 م
اللواء أحمد حجازى
اللواء أحمد حجازى ينقذ طفلة فى أسيوط
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إيهاب عمر

في لفتة إنسانية لرجال الشرطة بمحافظة أسيوط، خلال تطبيق حظر التجوال بميدان أسماء الله الحسني بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، تفاجئوا برجل في العقد الثالث من عمره يحمل على كتفه نجلته الصغيرة  التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، ما لفت انتباه اللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية بأسيوط الذي تصادف تواجده  خلال مروره بالميدان وعقب سؤاله عن سبب نزوله وقت الحظر أكد الاب أن ابنته لدغها عقرب ولا يوجد معه سيارة لنقلها قام اللواء احمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية بنقل الاب وابنته  بسيارة الشرطة والتوجه بهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولكنه تفاجأ بعدم وجود مصل للعقرب فقام باصطحابهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج

 

وقالت والدة الطفلة جودى ضياء العطيفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إنه خلال تواجدهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برفقة زوجها ونجلتهما جودي، كانت المفاجئة في صراخ  الطفلة وملاحظة هروب عقرب مسرعا بجوار قدميها بعد ان لدغها، فقام زوجي بحمل نجلته والنزول مسرعا نحو الشارع.

وأضافت، إن زوجها لا يملك سيارة مع تطبيق حظر التجوال الذى لا يسمح بمرور أي من السيارات وفجاه تصادف وجود اللواء أحمد حجازى مدير إدارة الدفاع المدني بأسيوط بميدان أسماء الله الحسني، وقام بالتحدث مع زوجي لمعرفة سبب تواجده في الشارع خلال تطبيق حظر التجوال وهو يحمل علي كتفه نجلته.

وأشارت، إلى قيام مدير إدارة الحماية المدنية بنقل زوجها ونجلتها بسيارة الشرطة والتوجه بهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولكن فوجئ بعدم وجود مصل العقرب فقام باصطحابهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتم استقبال الطفلة وتعليق المحاليل اللازمة، ولكن كانت المفاجئة عدم توافر مصل العقرب.

وأوضحت إلى ذهاب مدير إدارة الحماية المدنية إلى مستشفى أسيوط العام " الشاملة " ، لاحضار مصل العقرب لابنتها وعندما طلب منه زوجها الذهاب الى عمله رفض وظل حتى اطمئن على ابنتها .

شهامة الشرطة وقت الحظر.. لواء ينقذ طفلة لدغها عقرب فى أسيوط
شهامة الشرطة وقت الحظر.. لواء ينقذ طفلة لدغها عقرب فى أسيوط
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