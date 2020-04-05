تراجع معظم أسواق الخليج بسبب التداعيات الاقتصادية لـ فيروس كورونا

أغلقت معظم بورصات الشرق الأوسط على هبوط، اليوم الأحد، وقادت بورصة دبي الخسائر مع تنامي المخاوف من ركود شديد بسبب جائحة فيروس كورونا.





وقال صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية إن الوباء أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل وأدى ركود عالمي سيكون ”أسوأ كثيرا“ من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، ونزل المؤشر في دبي، حيث فرضت إجراءات عزل لمدة أسبوعين، 2.4 بالمئة بفعل هبوط بنك دبي الإسلامي 4.8 بالمئة.





وقال البنك يوم‭ ‬الأحد إن انكشافه على مجموعة إدارة المستشفات ان.ام.سي هيلث يبلغ 541 مليون دولار بشكل مباشر ومن خلال وحدة تابعة له، في حين أفصحت بنوك إماراتية كبرى عن تعاملاتها مع الشركة بعد أن طلب أحد البنوك وضعها تحت الإدارة،





وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 2.2 بالمئة بفعل تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 4.8 بالمئة ونزول سهم شركة اتصالات 1.3 بالمئة.





وقال المكتب الدولى للمعارض يوم السبت إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي حتى أكتوبر تشرين الأول 2021، رغم ان إكسبو مناسبة تجارية وثقافية كبيرة تقام كل خمسة أعوام في إحدى مدن العالم التي يختارها المكتب الذي مقره باريس.





وصعد مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم قطر للوقود 1.3 بالمئة، واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية، مع تباين أداء قطاعي البنوك والبتروكيماويات. ونزل سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة، في حين ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.4 بالمئة.





وقالت وزارة الداخلية السعودية إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة من يوم السبت في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضا واحدا بالمئة، وفقد البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة.





أعلنت مصر عن 1070 حالة إصابة بفيروس كورونا و71 وفاة حتى يوم السبت. مع توقف شبه تام لقطاع السياحة ودفع السلطات لإغلاق المطارات والمطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.