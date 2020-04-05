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محافظات

خالد فودة يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها فى جنوب سيناء.. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:53 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم  موقف بعض المشروعات من بينها  المزرعة الخشبيه بطور سيناء  والبحث عن طريقة لاستغلالها.
وبحث المحافظ  استغلال  مزرعة  بئر ابو كلام بطور سيناء والذي يشمل قيام مديرية الزراعة بالمحافظة باستغلال مساحة 10 فدان كمفرخ سمكي بالتنسيق مع الثروة السمكية وايضا زراعة مساحة 16 فدانا.

وناقش المحافظ  الاستغلال الامثل لمزرعة الـ 50 فدان بطور سيناء، مع قيام مديرية الزراعة بالمحافظة بعرض تقرير عن استغلال مساحة 350 فدان بمدينة نويبع لمخاطبة وزير الزراعة للموافقة علي الاستثمار بها.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لطريق الجبيل وموقف تطوير مركز وفندق  تمكين المرأة بطور سيناء.


واستعرض المحافظ موقف الشرائح الخاصة بالطلبة بمنطقة وادي فيران حيث تم التعاقد  والمتابعة مع الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم.

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خالد فودة يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها فى جنوب سيناء.. صور
خالد فودة يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها فى جنوب سيناء.. صور
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