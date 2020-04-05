الاتحاد السكندري يشكر طلعت يوسف بعد تخفيض راتبه 50%

وجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الشكر إلي طلعت يوسف الممدير الفني للفريق وجهازه المعاون على المباردة التي قاموا بها تجاه ناديهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% دعما للنادي لمواجهة فيروس كورونا .

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف قرر تخفيض راتبه الشهري 50 % خلال فترة الحظر.





وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول والجهاز المعاون له قرر الاستغناء عن 50 % من راتبهم خلال فترة الحظر لدعم صندوق الاتحاد السكندري من أجل مواجهة فيروس تفشي كورونا المستجد.





ونفي رئيس الاتحاد السكندري الشائعات المروجة باستغناء اللاعبين عن 50 % من راتبهم من أجل دعم صندوق النادي مشيرا الي دعم كافة اللاعبين تجاه ناديهم السكندري في كافة الاوقات.