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رياضة

الاتحاد السكندري يشكر طلعت يوسف بعد تخفيض راتبه 50%

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:43 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
وجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الشكر إلي طلعت يوسف الممدير الفني للفريق  وجهازه المعاون على المباردة التي قاموا بها تجاه ناديهم بتخفيض رواتبهم بنسبة 50% دعما للنادي لمواجهة فيروس كورونا .
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف قرر تخفيض راتبه الشهري 50 % خلال فترة الحظر.

وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول والجهاز المعاون له قرر الاستغناء عن 50 % من راتبهم خلال فترة الحظر لدعم صندوق الاتحاد السكندري من أجل مواجهة فيروس تفشي كورونا المستجد.

 ونفي رئيس الاتحاد السكندري الشائعات المروجة باستغناء اللاعبين عن 50 % من راتبهم من أجل دعم صندوق النادي مشيرا الي دعم كافة اللاعبين تجاه ناديهم السكندري في كافة الاوقات.
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