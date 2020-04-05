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أصل الحكاية

بفارق 74 عاما.. قصة مشاركة مسن سعودي في #صورتك_وانت_صغير

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:59 م
المواطن محمد بن ظافر
المواطن محمد بن ظافر آل مانع العمري
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أماني إبراهيم
#صورتك_وانت_صغير، اشترك عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل في هذا الوسم، بنشر صورتين لهما إحداهما للشخص وهو صغير السن والأخرى في الوقت الحالي، ومنهم مواطن سعودي مسن بهر الجميع بنشر صورة له في طفولته وأخرى وهو في العقد الثامن من عمره.

نشرت صحيفة سبق السعودية قصة المواطن محمد بن ظافر آل مانع العمري، الشهير بـ (معتوق)، صاحب الـ 88 عاما، وهو الشخص الأكثر شهرة للمشاركة في هذا الوسم.


الصورة الأولى لـ معتوق وهو صغير التقطها الرحالة البريطاني ويلفرد ثيسجر في 19 أبريل 1946، وكان حينها في الثالثة عشر من عمره، وظهرت شقيقته الصغرى في الصورة وهي تقف بجواره، وتم التقاطها في قريتهما «الشخيين» حيث نشئا في شمال محافظة النماص، أما الصورة الثانية فتم تصويرها له هذ العام وهو أمام منزله.

تحدث مرعي ابن المواطن محمد إلى الصحيفة السعودية موضحا ان والده صاحب الـ 88 عاما، هو من روىله تفاصيل إلتقاط صورته وهو صغير، خاصة ان والده وهو صغير عانى من الفقر والجوع فلم تكن هناك رفاهية الذهاب إلى مكان مخصص للتصوير.

أما شقيقته التي ظهرت معه في الصورة فقد توفيت، وكذلك ابنه المقدم ويدعى سعيد الذي استشهد على الحدود الجنوبية في السعودية عام 2009، كما قال ابنه مرعي.
بفارق 74 عاما.. قصة مشاركة مسن سعودي في #صورتك_وانت_صغير
بفارق 74 عاما.. قصة مشاركة مسن سعودي في #صورتك_وانت_صغير
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