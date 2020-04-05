للحماية من فيروس كورونا.. التوسع في الاستضافة عبر برنامج سكايب.. خبراء: الإعلام يقدم القدوة للمجتمع ونتمنى تعميم التكنولوجيا واستمرارها بعد الأزمة

صفوت العالم: الإعلام يقدم القدوة للمجتمع فى التعامل مع فيروس كورونا

ليلى عبد المجيد: أتمنى تعميم ظهور الضيوف عبر الإنترنت بجميع البرامج

محمد المرسى: استخدام التكنولوجيا فى البرامج سيستمر بعد أزمة كورونا









بعد انتشار فيروس كورونا في مصر والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين وأهمها حظر التجول والتعليمات بعدم الاختلاط اتجهت برامج كثيرة إلى استضافة المتخصصين والضيوف عبر تطبيق سكايب ليكون الإعلاميون قدوة لكثير ممن يشاهدونهم عبر الشاشات.









قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام فى ظل أزمة فيروس كورونا التى نمر بها جميعًا يقدم القدوة للمجتمع كله.





وأضاف "العالم " أنه يجب مراعاة القواعد ال خاصة فى التباعد الاجتماعي في البرامج والأنشطة العامة مثل الاجتماعات لأن كل هذه السلوكيات تقدم النموذج والمثل لأن الحماية من الفيروس مسئولية الجميع .









وأشاد أستاذ الإعلام بما تقوم به بعض البرامج من استضافة الضيوف عن طريق البرامجالمختلفة على الإنترنت لأن ذلك فى صالح الجميع .





ودعا صفوت العالم جميع المواطنين للإلتزام بما تضعه الدولة من إجراءات احترازية لحمايتهم من هذا الوباء اللعين ، وعدم الخروج غيرللضرورة القصوى مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامتهم .





وفى سياق متصل قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد ،أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة أن ظهور الضيوف في البرامج عبر التطبيقات المختلفة على الانترنت قرار سليم لأنه يمنع الاحتكاك وأتمنى تعميمه على باقى البرامج .

وأضافت "عبد المجيد" أن التكنولوجيا تعطينا إمكانيات ويجب أن نستغلها فى ظل الأزمة الحالية وحتى حتى لا يكون هناك احتكاك بينالناس .





وأشارت إلى أن الإعلاميين يجب أن ينزلوا لعملهم ليستطيعوا نقل المعلومات للمواطن ،مع أخذ الاحتياطات الاحترازية لكن يمكن التواصل مع الضيوف عبر البرامج المختلفة على الانترنت حفاظًا على المجتمع وللتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم حدوث اختلاط.





ولفتت لأهمية أن يكون الإعلامى قدوة حتى نستطيع القضاء على الفيروس ونشجع الناس على الجلوس فى المنزل .





وطالبت بزيادة التثقيف والتوعية الصحية خاصة للقرى عن طريق ملصقات بالصور يقوم بلصقها قصور الثقافة وإدارات التثقيف الصحيةوالرائدات الريفيات حتى نتخطى الأزمة ولأن المرض خطير ويؤدى إلى الوفاة.





والدكتور محمد المرسى ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة هناك توجه عالمي في غالبية وسائل الاعلام علي مستوي العالملاستغلال التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات في مجالات العمل الاعلامي المختلفة .





وأضاف "المرسى " أننا نشاهد هذا التوجه خلال السنوات القليلة الماضية بشكل أكبر في مجالات العمل التليفزيوني وبصفة خاصة فيمجال العمل الإخباري المختلفة ومنها نقل الأحداث من خلال بعض مستحدثات التكنولوجيا والتفاعل والتواصل مع العديد من ضيوف البرامجمن خلال بعض التطبيقات مثل سكايب .





وتابع كما تم استخدام هذه التكنولوجيا في القنوات التليفزيونية المصرية خلال العامين الماضيين وخاصة في القنوات الاخبارية المصرية منخلال استضافة العديد من الضيوف من خلال تطبيق سكايب وخاصة الضيوف من خارج مصر والذي يقدم صورة جيدة الي حد كبير وصوتجيد أيضًا وإن كان هذا الأمر يتوقف علي قدرة وكفاءة كاميرا وامكانات الجهاز الذي نستخدم سكايب من خلاله .





وأكد أنه مع انتشار فيروس كورونا علي مستوي العالم وتطبيق العديد من القرارات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس كالحظرالكلي أو الجزئي مثل مصر اتجهت غالبية القنوات وخاصة الاخبارية الي التوسع في استخدام تطبيق سكايب لاستضافة العديد منالضيوف علي مدار الساعة من خارج مصر وايضا التوسع في استضافة بعض الضيوف من داخل مصر عبر هذا التطبيق ..





وأشار أستاذ الإعلام إلى أنه في ظل هذه الأزمة وجدنا توسعًا أيضا في استخدام التطبيق في التعامل مع المراسلين والمندوبين خارجيا وداخليالنقل رسائلهم الاخبارية علي الهواء من العديد من دول العالم والعديد من المناطق الداخلية ايضا .. وهذا التوسع في استخدام التكنولوجياوهذا التطبيق تحديدًا في ظل أزمة كورونا لاستضافة الضيوف والنقل الحي لرسائل المراسلين والمندوبين يتسق تماما مع الاجراءات الوقائيةلهذه الأزمة وحالة القلق المصاحبة لأي تجمعات وايضًا حالة الخوف من العدوي بالاضافة لاتساعها مع الدعوات المستمرة لحملات " خليكبالبيت" .





ولفت ان التوسع في استخدام هذا التطبيق سيستمر بعد انتهاء الأزمة فقد أثبت فاعليته بالاضافة الي سرعة الوصول والتفاعل والتواصلالمباشر مع الضيوف والمراسلين وبكفاءة وبتكلفة تقريبا صفرية .









محمد المرسى : التكافل بين فئات الشعب يخفف من حدة آثار أزمة كورونا





قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه في ظل وجود أزمة حادة خطيرة تهدد حياة الانسان وتؤثر علي كافة الأوضاعداخل المجتمع مثل أزمة فيروس كورونا ومايصاحب هذه الأزمة من اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره وبمايستلزمه الأمر من أهمية توافر العديد من الامكانات المادية والفنية للمواجهة تبرز أهمية المشاركة المجتمعية وأهمية دعم الدولة في جهودها منخلال جمعيات المجتمع المحلي المدني ومن خلال رجال الأعمال ومن خلال رموز المجتمع من فنانين وإعلاميين كبار وكبار الأساتذة والموز فيالمجتمع بشكل عام .





وأضاف" المرسى "فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن ذلك دور مجتمعي ينتظره الجميع منهم وواجب وطني وجزء من رد الجميل للمجتمعصاحب الفضل في انتشارهم وخاصة ان ظروف المجتمع في إطار مثل هذه الأزمة يستدعي تكافلًا اجتماعيًا للفئات الأكثر تضررًا مناستمرارية الأزمة وفي نفس الوقت دعمًا ومساندة لجهود الدولة لتجاوز هذه الأزمة .





وأشار أن الإعلام عليه دور كبير في إبراز ودعم جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة بما يقدمه من تغطيات اخبارية مستمرة عن تطوراتأوضاع الأزمة وما تتخذه الدولة من إجراءات تتسق مع هذه التطورات ،وايضًا من خلال ما يقدمه من حملات توعية مكثفة لكيفية التعامل معالفيروس للحد من انتشاره واهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة ، ايضا ما يقدمه الاعلام من تفنيد ورد فوري وقوي علي العديد من الشائعات المنتشرة علي السوشيال ميديا وبها قدر كبير من المبالغة والتهويل بتطورات أوضاع انتشار الفيروس فيمصر والتي تهدف لنشر الفزع والهلع داخل المجتمع وفقدان ثقة المواطن في مؤسساته .،ووسائل الاعلام تقوم بهذه الأدوار بكفاءة تستحقالإشادة .





وأكد أنه ينبغي علي وسائل الاعلام الاهتمام بالمبادرات المجتمعية المدنية والاحتفاء بها وإبرازها والتأكيد علي أهميتها كنموذج وقدوة لجميعرموز المجتمع وجمعيات المجتمع المدني ،والدعوة الي التوسع فيها واستمرارها لتجاوز الأزمة ،وهو ما يؤدي الي مزيد من التفاعل والتكافل بينفئات المجتمع المختلفة والتخفيف من حدة آثار الأزمة وتداعياتها.