إليسا تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة

شوقت الفنانة إليسا، جمهورها لطرح أغنية جديدة، خلال الايام القليلة القادمة، في محاولة منها للتخفيف عنهم ما يحدث في العالم من آلام بسبب فيروس كوفيد 19.

قالت إليسا من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "أيام قليلة تفصلنا"، بينما عبر الجمهور عن حماسهم وانتظارهم لطرح الاغنية بفارغ الصبر من خلال التغريدات.





وجاءات التعليقات كالآتي: "فيا تكون غنيه نكديه؟؟"، و" بليييز خلي الغنية حزينة ودمار وكآبة"، بينما علق البعض الأخر: " خلينا نفرفش شويا وننسى الي احنا فيه".





يذكر أن أخر البومات إليسا الفنية، البوم "إلى كل اللي بيحبوني"، الذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت طرحه في الأسواق، وهو الالبوم الذي اعلنت اليسا من خلاله تعافيها من مرض سرطان الثدي.