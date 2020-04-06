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اقتصاد

رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية يجتمعون في الرياض

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:22 ص
رؤساء هيئات الأسواق
رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية
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وكالات
عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية - أو من يعادلهم- بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا استثنائيا عبر تقنية " الاتصال المرئي" و ذلك لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية بدول التعاون في ظل الظروف الحالية المواكبة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في الرياض متانة الأسواق المالية بدول المجلس و قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات .. مشيرين إلى أنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

واستعرضت اللجنة الآليات التي تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة و التحول الالكتروني و العمل عن بعد و التنسيق الذي تقوم به كل جهة من هذه الجهات مع مؤسسات النقد و البنوك المركزية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية عبر الحزم الاقتصادية و المالية التي أطلقتها حكومات دول المجلس وما قام به بعضها من توجيه للصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات و غيرها من الحزم التحفيزية التي تبنيها لتخفيف الآثار الاقتصادية و المالية المترتبة عليها و التبعات التي تركها الفيروس على الشركات المدرجة بالأسواق المالية بدول المجلس.

وأكدت اللجنة مواصلة الجهات المنظمة للأسواق المالية رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق "البورصات" لتقييم أدائها بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها إلى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة للتحوط من المخاطر ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية والإشراف على اجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة.
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