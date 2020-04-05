ماذا يحدث للجسم عند تناول الشلولو ؟

بعد تصدر وجبة الشلولو تريند جوجل وما تردد عن مكافحتها لفيروس كورونا كتبت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء كل مالاتعرفه عن شلولو ” والذي لقبته الدكتورة شيرين بالدكتور شلولو حيث انه أشهر أكلة في صعيد مصر وفي موسم صوم السيدة العذراء ، ويقبل عليها المسلمون والمسيحيون على حد السواء .. وكان الاعتقاد السائد أن السيدة العذراء هي أول من تناولتها أثناء فترة وجود العائلة المقدسة في مصر.





هي أكلة فرعونية قديمة مشهورة في مصر خاصة في الصعيد، وقد سميت بهذا الأسم لأنها تتميز بالعديد من القيم الغذائية المتكاملة، وذلك لإحتوائها على الثوم والبصل والليمون والملوخية، تلك العناصر الطبيعية التي يتم استخدامها كعلاج للعديد من الأمراض، فقد استخدمها الفراعنة كمطهرات للجسم ولتقوية المناعة، حيث حرص الفراعنة على تزويد العمال بحبات الثوم للوقاية من الأمراض، ووضعوا في توابيت موتاهم البصل اعتقادًا منهم أنه يساعد الميت على استعادة أنفاسه في الحياة الأخرى .





ويعتبر “ الشلولو ” هو الطعام المفضل عند غالبية الأخوة المسيحيين خلال فترة الصوم لأنه يرمز الى الزهد والتقشف ، كما أنه سهل الاعداد وبذلك يصبح أكلة مثالية لمن يريد الانقطاع للعبادة





ظلت مكونات ” الشلولو ” ثابتة منذ استخدمه الفراعنة حتى الآن ، فهو يتكون من الملوخية الجافة والماء المثلج والليمون والثوم والبصل والملح .





والشلولو يعتبر وجبة غذائية متكاملة حيث يحتوي على :





★ الملوخية ، وكان يطلق عليها لقب دواء الملوك :





والتي لها دور ايجابي لوظائف الجهاز الهضمي فهي تحتوي على مادة صمغية تبطن جدار الجهاز الهضمي وتحمي من الالتهابات وقرحة المعدة.

كما انها تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يساعد في علاج الأنيميا وفقر الدم، وتعوض الجسم عن عدم تناول اللحوم لأنها مصدر للحديد وفيتامين B6 الموجود في اللحوم.

كما انها غنية بالفوسفور الذي ينشط الذاكرة وخلايا المخ

و تقلل أعراض الضغط العصبي والتوتر والاكتئاب

وتعمل كمقوي عام للجسم لأنها غنية بالمنجنيز الذي يمنح الجسم الطاقة والحيوية.

كما انها تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال وكذلك مفيدة للمرأة الحامل لأنها تعوضها عن الحديد وفيتامين B والفوسفور والمنجنيز التي تفقدها أثناء الحمل.





★ الليمون :





من العناصر التي تضاف إلى الشلولو ، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي له دور فعال في مقاومة البكتريا الضارة وبه مضادات أكسدة لمكافحة السرطان والأمراض .





★ البصل :





ويعتبر البصل مضاد حيوي طبيعي به مركبات تكافح الأمراض، حيث يحتوي على مركبات الفلافونيد التي تحمي من أمراض القلب وتكافح السرطان، خاصة سرطان القولون والمعدة، كما أنه يحفز نمو البكتيريا المفيدة.

كما أن البصل من أهم مصادر فيتامين C لذلك يساعد على تحسين سيولة الدم ومفيد لمن يعاني من الجلطات .





★ الثوم :





يحسن سيولة الدم ويعتبر من المضادات الحيوية الطبيعية التي تغني عن استخدام الأدوية .





ولكل تلك الفوائد الغذائية العديدة استحق الشلولو بجدارة ان يطلق عليه لقب دكتور .