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رياضة

اخبار النادي الاهلي اليوم.. أول صفقة في الانتقالات الصيفية.. بيراميدز يسعى لخطف نجم الأحمر

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:44 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:

وجه وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة غامضة عبر موقع تبادل الصور انستجرام. 

أعلن رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق عن أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دخل على فوزى، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، ضمن اللاعبين المرشحين لتعويض أحمد فتحي فى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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