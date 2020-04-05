3 مليارات جنيه حتى اليوم الخامس.. التضامن: انتظام صرف معاشات أبريل في أول أيام الشريحة الثانية

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، بشأن متابعة صرف معاشات شهر أبريل، انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم الأحد الخامس من إبريل عدد ٣.١٢ مليون حركة صرف بقيمة إجمالية ٣.١١ مليار جنيه.





وأوضح التقرير المقدم لـ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي بلغ ٤٠٧ آلاف حالة بقيمة إجمالية تقارب ٤١٥ مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( A.T.M) ٩٦٨ ألف حالة صرف بقيمة إجمالية ٨٨٣ مليون جنيه.





وأشار التقرير إلى أن هناك ١.٧٤ مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم عبر مكاتب البريد بقيمة إجمالية ١.٨١ مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.





كانت وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيه، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل كما تم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك فى اليوم الأول من الشهر.





وقد بدأ اليوم الصرف لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويستمر الصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء (7،6) من شهر إبريل ويبدأ الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 ،9) إبريل، و يستمر من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صرافات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاثة القادمة أيضًا.