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توك شو

افخر بمصريتك ... الباسبور المصري يهزم الأمريكاني على أرضه

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:55 م
الباسبور المصري
الباسبور المصري
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عبد الخالق صلاح
قال رامي فايز، مالك فندق بمرسى علم، أن الطائرة التي وصلت مطار مرسى علم اليوم كان على متنها، بعض الأشخاص التي كارهي مصر، لدرجة أنه تفعلوا الأزمات مجرد نزلهم على أرض مصر. 

وأضاف فايز،  خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، تم توفير الخدمات لاستقبال المصريين العائدين من واشنطن، وعلى الرغم من ذلك لم يعجب القلة الكارهين. 

وأكد  فايز، أن طائرة اليوم كان على متنها 320 مصري يحلمون باسبور مصر، مرددا: « في مصريين كانوا في امريكا ولا يحملون الباسبور عادوا مرة أخرى ولم يصعدوا الطائرة ... لدرجة أنهم تمنوا ان يحملوا الباسبور المصري ليعودا إلى أرض الوطن». 


ورددا فايز، : « الجنسية المصرية لها أهمية على مستوى العالم، مفيش دولة في العالم عملت اللي عملت مصر وأرسلت طائرات خاصة لنقل المصريين». 

وأشار فايز، أن عدد الكارهين 15 فرد كانوا يحاولون استثارة المشاكل؛ لافتا أنه يحاولون تشويه الصورة المصرية  لانه يحملون توجه معين ولا يعتبروا مصريين. 
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