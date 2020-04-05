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فن

أنغام تنعى الشاعر الراحل صلاح فايز

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:30 م
صلاح فايز
صلاح فايز
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة أنغام تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الشاعر الراحل صلاح فايز والذى توفى منذ قليل. 
وقالت أنغام: "إنا لله وإنا إليه راجعون الشاعر الكبير صلاح فايز  أحر التعازي لعائلته وأبنائه اللهم أغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين". 

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير  صلاح فايز، عن عمر ناهز 86 عامًا.

صلاح فايز تعامل مع كبار النجوم منهم  "محمد فوزي، ومحمد عبد المطلب، ومحرم فؤاد، ومحمد قنديل، وكارم محمود، وعبد الغني السيد ومحمد رشدى، ومحمد العزبي وعمر فتحى، وعماد عبدالحليم، وهانى شاكر ومدحت صالح، ومحمد الحلو، وفايزة أحمد، وليلى مراد، 


صلاح فايز  ولد في 13 نوفمبر 1934 بالقاهرة. متزوج وله ابنان وبنت. حصل على بكالوريوس علوم عسكرية 1953، وليسانس آداب جامعة القاهرة 1960، ودبلوم معهد السيناريو، عمل بالقوات المسلحة ملازما ثانيا بسلاح الفرسان 1953، وتدرج في الرتب العسكرية حتى رتبة لواء 1983، من  اشهر مؤلفاته: الليلة العظيمة، وثلاثة دواوين زجلية في أدب المعارك بالاضافة إلى العديد من الأغنيات لكبار المطربين. حصل على وسام القدوة الحسنة والخدمة الطويلة ، نيشان التدريب، وسام الجمهورية من الطبقة الثانية. 
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