جاكوار لاند روفر تصنع الأقنعة الواقية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكافحة كورونا.. صور

بعد تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بجميع دول العالم وتحوله لوباء عالمى ، سعت العديد من شركات السيارات العالمية لتصنيع معدات طبية لمساعدت الدول فى مكافحة هذا الفيروس.





وتنتج جاكوار لاند روفر منشأتها أقنعة واقية للعاملين في المجال الطبي باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد ،باستخدام تصاميم باستخدام الحاسوب أو ما يُطلق عليها اسم CAD

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تصاميم الأدوات الواقية والأقنعة تم تطويرها بالتعاون مع فريق من المتخصصين في هيئة الصحة الوطنية NHS، لتكون قابلة لإعادة الاستخدام مرة أخرى، وبالطبع، ستكون معتمدة من الهيئة، وتهدف جاكوار لاندروفر إلى إنتاج 5,000 قناع أسبوعيًا ليتم توزيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.





التجارب الأولية قد تم إجراؤها بالفعل قبل بدء شركة صناعة السيارات البريطانية التصنيع في وارويكشاير في 31 مارس، وقال بن ويلسون مدير التصنيع والتصميم":لقد كان جهدًا جماعيًا حقيقيًا، فقد قمنا بتجربة مواد مختلفة وقمنا بتحسين التصميم عدة مرات بالتشاور مع أطباء وممرضات حقيقيين على خط المواجهة، وهذا ما سمح لنا بإنشاء شيء فريد وملائم للظروف الحالية.





باستخدام تقنية النموذج الأولي السريعة، تمكن المهندسون من إنشاء العديد من التصميمات في أقل من أسبوع، مما سمح للموظفين بالقطاع الطبي من تقديم ملاحظاتهم، وتنوي المجموعة البريطانية جعل ملفات التصميم CAD مفتوحة المصدر لتكون متاحة لمختلف المصنعين والموردين.