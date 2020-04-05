هل يمكن صيام نصف شعبان بالجمع بين نيتين.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ علي فخر امين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول" هل يمكن صيام نصف شهر شعبان ، بالجمع بين نيتين قضاء أيام رمضان الماضى، وقضاء نصف شعبان سنة عن النبى، على الله عليه وسلم.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا مانع، لكن بشرط أن تكون النية هى قضاء شهر رمضان الماضى، لأنها النية الأقوى.





هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك خلال لقائه ببرنامج الله وأعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي.





وأجاب "جمعة"، قائلًا: أنه ي جوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهل عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.





وتابع: أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.





هل صيام أول شعبان سنة؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا شهر يغفل عنه الناس، بين شهري رجب وشهر رمضان، مشيرا إلى أن النبي كان يصوم في شعبان، موضحا أن صيام أوله أو آخره يدخل في باب استحباب التنفل بالصوم.



