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تعليم

مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يبدأ في تحويل محاضراته أون لاين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:17 ص
جانب من عملية التعليم
جانب من عملية التعليم الأون لاين
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عبد الله علي

أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة، عن تحويل جميع الدورات التي تعقد بالمركز إلى إلكترونية، لافتًأ إلى أنه سيتم تقديم المحاضرات ببث حي -أون لاين- بحيث تقدم المحاضرات "لايف"، وتمنح الطلاب حق التفاعل.


وأَضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن استكمال المحاضرات سيكون بإستخدام وسائل التدريس والتعلم الإلكتروني عن بعد Online Education، بجانب وضع بعض المحاضرات على قناة المركز على الـ Youtube.

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ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتنفيذا لخطة الجامعة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة.



وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك مع بداية قرار مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة 15 يوم إضافية تنتهي في 12 أبريل المقبل.

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