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سيارات

فورد العالمية: انتعاش التسوق الالكترونى بعد تفشى فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

لجأت العديد من شركات السيارات العالمية لبيع منتجاتهم عبر الانترنت بعد تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتحوله الى وباء عالمى ، والنداء بتنفيذ التباعد الاجتماعى هذه الفترة.


وتعتقد فورد أن فيروس كورونا سيؤدي إلى التحول بشكل دائم نحو شراء السيارات عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكنها أكدت أن الصناعة ستحتاج إلى نوع من التحفيز الحكومي للعودة إلى المسار الصحيح.

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وقال مدير المبيعات بفورد الولايات المتحدة مارك لانييف فى تصريحات صحفية لوكالة رويترز العالمية أن ما يقرب من 93% من تجار السيارات في البلاد يقومون ببعض أو حتى كل عمليات المبيعات عن طريق الإنترنت في الوقت الحالي، كما يقدمون جولات افتراضية مع توفير توصيل الطلبات للمنازل أيضًا.


وتابع لانييف: "العديد من التجار كانوا يقومون بالفعل بالتسليم للعملاء عن بعد على مدى العشرين سنة الماضية كأحد خيارات عمليات البيع، ولكن حاليًا ونظرًا لجائحة فيروس كورونا، أصبحت تقريبًا جميع العمليات تتم عن بعد عن طريق الإنترنت، ولأكون صريحًا، أعتقد أن هذه السياسة ستستمر لفترة حتى تمر الأزمة."

الجدير بالذكر أن مبيعات فورد تراجعت بنسبة 12.5% في الربع الأول من العام، إلا أن الشركة الأمريكية لم تقدم تفاصيل المبيعات على وجه التحديد لشهر مارس، وهو الشهر الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

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