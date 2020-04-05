AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عمرو عزت سلامة يوجه مراكز الأبحاث الطبية في الجامعات العربية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:33 م
الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة - صورة أرشيفية
Advertisements
نهلة الشربيني
دعا الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مركز الأبحاث الطبية في الجامعات العربية إلى العمل بطاقتها القصوى للوصول إلى لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد، مطالبًا رؤساء الجامعات العربية ببذل قُصارى جهدهم وتكثيف العمل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لمواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور سلامة في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاحد، أن السجل التاريخي العالمي حافلًا بالإنجازات الطبية للعلماء والباحثين العرب، وأن الأدمغة العربية ستكون قادرة على تحقيق تقدم في هذا المجال، سواء على مستوى الكوادر العربية العاملة في الدول العربية أو العاملة في المراكز والمؤسسات البحثية الطبية العالمية.

واشار  الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إلى ضرورة الاستفادة من عامل الوقت لتسجيل سبق زمني لهذا الوباء العالمي خاصة مع الاحتدام الدولي المتواصل لتحقيق موقع متقدم للدول على خارطة ايجاد علاج لهذا الوباء العالمي، مؤكدًا على الجامعات العربية ضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات الطبية المتوفرة لديها وضرورة العمل على ايجاد آليات عملية ابداعية للتوعية، لتجنب إنتشار هذا الوباء الخطير في المُجتمعات العربية.

ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي تجري حاليًا في الجامعات والمؤسسات الطبية العربية للوصول إلى لقاح لمواجهة هذا الوباء الخطير، مشيرًا إلى أن هذه الأبحاث تقع في معظم الأحيان على عاتق أساتذة الجامعات من الأطباء والباحثين لمواجهة هذا الفيروس في البُلدان العربية والأجنبية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف ردّت ألمانيا على محاولة ترامب احتكار لقاح لـ فيروس كورونا ؟

القومي للبحوث: إيجاد لقاح لعلاج كورونا يحتاج إلى وقت ..فيديو

«المحامين العرب» يطالب بوقف الصراعات المسلحة في المنطقة العربية والتعاون لمواجهة كورونا

بعد إشادة التعليم العالي بدور الجامعات في مواجهة كورونا.. جهود بحثية ووقائية صنعت من الأزمة إنجازات.. البحث حول لقاح للفيروس.. وملايين لدعم ابتكارات لمجابهته

الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة: كلمة الملك رسمت خريطة التعامل مع وباء كورونا

بالتيلجرام و الواتساب .. هكذا يستقبل اتحاد طلاب جامعة حلوان المشاكل

ترشيحاتنا

هجوم شرس على هالة سرحان لهذا السبب.. تفاصيل

بـ الحجاب الأنيق.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

وفقا لقانون الطوارئ .. رئيس الوزراء : تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية

اليابان تكشف عن عقار أثبت فاعلية في علاج فيروس كورونا.. تفاصيل

رغم كورونا .. الحكومة: مصر الأعلى نموا على مستوى المنطقة وتتساوى الصين والهند

مجدي عبد الغني يكشف الأسرار لـ صدى البلد: مفيش علاقة بيني وبين الخطيب.. ما يحدث في الأهلي حرام.. ومحمد صلاح زملكاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشلولو ؟

على البحر .. زوجة علي ربيع تستعيد الذكريات بإطلالة صيفية