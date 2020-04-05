عمرو عزت سلامة يوجه مراكز الأبحاث الطبية في الجامعات العربية للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا

دعا الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مركز الأبحاث الطبية في الجامعات العربية إلى العمل بطاقتها القصوى للوصول إلى لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد، مطالبًا رؤساء الجامعات العربية ببذل قُصارى جهدهم وتكثيف العمل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لمواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الدكتور سلامة في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاحد، أن السجل التاريخي العالمي حافلًا بالإنجازات الطبية للعلماء والباحثين العرب، وأن الأدمغة العربية ستكون قادرة على تحقيق تقدم في هذا المجال، سواء على مستوى الكوادر العربية العاملة في الدول العربية أو العاملة في المراكز والمؤسسات البحثية الطبية العالمية.



واشار الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إلى ضرورة الاستفادة من عامل الوقت لتسجيل سبق زمني لهذا الوباء العالمي خاصة مع الاحتدام الدولي المتواصل لتحقيق موقع متقدم للدول على خارطة ايجاد علاج لهذا الوباء العالمي، مؤكدًا على الجامعات العربية ضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات الطبية المتوفرة لديها وضرورة العمل على ايجاد آليات عملية ابداعية للتوعية، لتجنب إنتشار هذا الوباء الخطير في المُجتمعات العربية.



ولفت إلى ضرورة الانتباه إلى أن هناك العديد من الأبحاث التي تجري حاليًا في الجامعات والمؤسسات الطبية العربية للوصول إلى لقاح لمواجهة هذا الوباء الخطير، مشيرًا إلى أن هذه الأبحاث تقع في معظم الأحيان على عاتق أساتذة الجامعات من الأطباء والباحثين لمواجهة هذا الفيروس في البُلدان العربية والأجنبية .