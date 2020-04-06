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ثقافة

لصالح الفنانين المتضررين من كورونا.. التشكيليين تطلق مبادرة "من أجل نقابتنا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت النقابة العامة للفنانين التشكيليين، إطلاق مبادرة تحت عنوان "من أجل نقابتنا" للفنانين من مختلف الأجيال للمساهمة بأعمالهم كإهداء للنقابة بهدف عمل معرض كبير إذا تحسنت الظروف والانتهاء من أزمة فيروس كورونا، أو بإقامة معرض أون لاين، على أن يخصص العائد لصالح كل من الفنانين المتضررين من كورونا وأصحاب المعاشات. 

وتدعو النقابة الفنانين الذين يرغبون في المشاركة التفضل بإرسال رسالة تتضمن اسم العمل وصورة العمل بجودة عالية وأبعاده والخامة، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ومن المقرر أن تشكل النقابة لجنة متخصصة لقبول الأعمال المهداة بأوراق رسمية معتمدة بختم النقابة، كما تعلنت النقابة أنه سيتم تكريم جميع الفنانين المشاركين.
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