خوفا من خطر كورونا.. شكوى من انتشار القمامة في حي الندى بـ 6 أكتوبر

شكا المواطن محمد أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بحي الندى بـ 6 أكتوبر محافظة الجيزة التى تسبب انبعاث الروائح الكريهة.

ويقول فى رسالته: "نعانى نحن سكان منطقة الندى بـ 6 أكتوبر من تجمعات القمامة بالحى وهو ما يؤدى إلى صعوبة الحياة فى هذا التلوث البيئي والرائحة الكريهة والباعوض والحشرات والزواحف وهو ما يصيب الأطفال بالكثير من الأمراض أخطر من كورونا".

للتواصل مع الشاكى 01063767767





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.