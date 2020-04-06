خدمة جديدة من بيجو لمكافحة فيروس كورونا.. تعرف عليها

اصدرت العديد من الحكومات والدول الفترة الاخيرة قرارات منع التجمعات وفرض الحظر في بعض البلاد، كنوع من انواع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ووجدت بيجو حلًا لأزمة التواجد فى معرض السيارات ان وجدت في المملكة المتحدة، حيث وفرت منصة شراء عبر الإنترنت "Buy Online".

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نظف ردياتير سيارتك بنفسك ودون اللجوء لفني

تعد هذه المنصة بمثابة صالة عرض افتراضية تسمح لك بشراء أي طراز بيجو جديد من خلال منزلك، إما باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي.

فبمجرد فتح هذا الموقع، يمكنك اختيار أي طراز محدد واختيار كل شىء خاص به مثل المحرك، وناقل الحركة، واللون، والمواصفات الداخلية، بالإضافة إلى أي إضافات اختيارية يمكنك أيضًا الحصول على تقييم استبدال جزئي لسيارتك الحالية وتخصيص التمويل وتقديم طلبك في نهاية المطاف.

وسيتم تسليم سيارتك الجديدة فقط عندما تسمح بذلك إرشادات حكومة المملكة المتحدة، ومع ذلك، ستعطيك بيجو تاريخ تسليم مؤقت، وستتمكن أيضًا من تحديد تاريخ ووقت التسليم المفضل بناءً على وقت توفر السيارة.

يوجد حاليًا على هذه المنصة 12 طراز متاح للاختيار من بينها في 108 ، و 108 Top !،و 208 الجديدة كليًا، و 2008 الجديدة كليًا، و 308 ، و 308 SW ، و 3008 ، و 508 الجديدة كليًا و 508 SW ، و 5008 ، بالإضافة إلى ريفتر وترافلر MPV.