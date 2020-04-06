AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خدمة جديدة من بيجو لمكافحة فيروس كورونا.. تعرف عليها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اصدرت العديد من الحكومات والدول الفترة الاخيرة قرارات منع التجمعات وفرض الحظر في بعض البلاد، كنوع من انواع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ووجدت بيجو حلًا لأزمة التواجد فى معرض السيارات ان وجدت في المملكة المتحدة، حيث وفرت منصة شراء عبر الإنترنت "Buy Online".

اقرا ايضا :

سيارات لا يسري عليها حظر التجوال في مصر

نصائح لتوفير 50 % من وقود السيارة

نظف ردياتير سيارتك بنفسك ودون اللجوء لفني

تعد هذه المنصة بمثابة صالة عرض افتراضية تسمح لك بشراء أي طراز بيجو جديد من خلال منزلك، إما باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي.

فبمجرد فتح هذا الموقع، يمكنك اختيار أي طراز محدد واختيار كل شىء خاص به مثل المحرك، وناقل الحركة، واللون، والمواصفات الداخلية، بالإضافة إلى أي إضافات اختيارية يمكنك أيضًا الحصول على تقييم استبدال جزئي لسيارتك الحالية وتخصيص التمويل وتقديم طلبك في نهاية المطاف.

 

وسيتم تسليم سيارتك الجديدة فقط عندما تسمح بذلك إرشادات حكومة المملكة المتحدة، ومع ذلك، ستعطيك بيجو تاريخ تسليم مؤقت، وستتمكن أيضًا من تحديد تاريخ ووقت التسليم المفضل بناءً على وقت توفر السيارة.

يوجد حاليًا على هذه المنصة 12 طراز متاح للاختيار من بينها في 108 ، و 108 Top !،و 208 الجديدة كليًا، و 2008 الجديدة كليًا، و 308 ، و 308 SW ، و 3008 ، و 508 الجديدة كليًا و 508 SW ، و 5008 ، بالإضافة إلى ريفتر وترافلر MPV.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. الكشف عن دي اس 9 الجديدة كأفخم سيدان فرنسية.. صور وفيديو

بيجو 508 تحصل على سيارة العام بالشرق الأوسط 2020

البيع عبر الإنترنت.. خدمة جديدة تقدمها جنرال موتورز لمكافحة فيروس كورونا

طرق كشف غش تجار جنوط السيارات

نظف ردياتير سيارتك بنفسك ودون اللجوء لفني

لأول مرة .. ظهور تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليا.. صور

ترشيحاتنا

حقيقة انضمام ثنائي الأهلي لبيراميدز.. عبدالله السعيد يوضح

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

العالم في وادي والحرامية في وادي تاني.. سطو مسلح على صيدلية| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل