طلب إحاطة بشأن تسريح عدد من المدرسين بإحدى المدارس الخاصة بالشروق

أعلنت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة لمعرفة حقيقة فصل حوالي 20 معلم من إحدى المدارس الخاصة بالشروق.





وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن هناك أنباء وصلتها حول تسريح عدد من المدرسين بإحدى المدارس الخاصة بالشروق، وذلك إثر تداعيات فيروس كورونا.





وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أنه في حال ثبوت صحة ما تردد حول فصل هؤلاء المعلمين، فإن ذلك لا يمكن توصيفه إلا بأنه كارثة، مطالبة بتدخل عاجل لحل الأمر.



