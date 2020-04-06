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فن

الإجابة تونس.. نجمات الخضرا يتبرعن للمساندة ضد تداعيات فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:16 ص
هند صبرى
هند صبرى
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محمد نبيـل
حرصت نجمات تونس على التضامن الكامل مع الشعب التونسي بمختلف الطرق، ومن قلب العاصمة المصرية تقدمت كل من هند صبرى، ودرة ولطيفة أمثلة مشرفة للوقوف مع أبناء وطنهم.

هند صبرى

أكدت الممثلة هند صبري دعمها لصندوق دعم الحياة الثقافية التابع لوزارة الثقافة التونسية، في ظل الظروف الحالية التى تمر بها بلدها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وطالبت النجمة التونسية بالتبرع للصندوق، الذي أسسته وزيرة الثقافة التونسية، لدعم العمال والموظفين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب الوضع الاقتصادي.


أطلقت هند صبري عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام هاشتاج انتوا مش لوحدكم من خلال فيديو وضعته على صفحاتها دعما لأطباء تونس ومصر.  

الحملة تتضمن وجبات ساخنة للجيش الأبيض كما تم تسمية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي، وناشدت متابعيها عبر صفحاتها في تونس ومصر توجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين وسيتم ايصالهم مع الوجبات الساخنة للمستشفيات.

وأيضا:

درة
أعلنت الفنانة درة خلال مداخلة صوتية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع الإعلامية كريمة الوسلاتي، أنها ستتبرع بـ 50 ألف دينار تونسي لفائدة صندوق مكافحة فيروس كورونا كما تكفلت بـ30 أسرة مصرية لمدة شهر.

لطيفة
وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن النجمة التونسية لطيفة تكفلت خلال الأيام الماضية بمصاريف 50 تونسي عالق في العاصمة المصرية بعد وقف خطوط الطيران بين مصر ومختلف دول العالم.
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