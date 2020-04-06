الإجابة تونس.. نجمات الخضرا يتبرعن للمساندة ضد تداعيات فيروس كورونا

حرصت نجمات تونس على التضامن الكامل مع الشعب التونسي بمختلف الطرق، ومن قلب العاصمة المصرية تقدمت كل من هند صبرى، ودرة ولطيفة أمثلة مشرفة للوقوف مع أبناء وطنهم.



هند صبرى

أكدت الممثلة هند صبري دعمها لصندوق دعم الحياة الثقافية التابع لوزارة الثقافة التونسية، في ظل الظروف الحالية التى تمر بها بلدها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





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وطالبت النجمة التونسية بالتبرع للصندوق، الذي أسسته وزيرة الثقافة التونسية، لدعم العمال والموظفين الذين تضرروا من توقف العمل بسبب الوضع الاقتصادي.





أطلقت هند صبري عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام هاشتاج انتوا مش لوحدكم من خلال فيديو وضعته على صفحاتها دعما لأطباء تونس ومصر.



