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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:01 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 6 ابريل، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 6 ابريل؛ فيجب عليك  التخلص من التوتر والضغوط المستمرة، نتيجة لعملك واهتمامك بمجالات مختلفة، وينصحك الفلك بضرورة الهدوء والحكمة حتى تستطيع أن تتخطى هذه الفترة بدون خسائر وتعب.

نصيحة هذا العام حاول أن تقدم الحب والتقدير إلى كل من حولك، كما أنك لا تستطيع التعامل مع من لا يقدم لك التقدير والإحترام ولذلك تبتعد بهدوء.


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