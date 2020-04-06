حبس صاحب محل اليكترونيات يبيع ريسفيرات تفك شفرة القنوات

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس صاحب محل إلكترونيات بعين شمس لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، 4 ايام على ذمة التحقيقات.





وتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفًا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.





وعثر بداخل المحل على (285 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة "مختلف الأنواع"- فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة).





وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفًا والتى من أهم بنودها مكافحة جرائم المصنفات الفنية.



