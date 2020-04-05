شاهد.. رجل أمن كويتي يعرض المساعدة على جميع سكان العمارة من المصريين

فى لفتة إنسانية وبادرة طيبة لمواطن كويتي عكست مواقف الرجال فى وقت الشدائد، وثق شاب مصري مقطع فيديو لرجل أمن كويتي قام بعرض المساعدة على جميع سكان العمارة التي يقطنها المصريون.









وظهر رجل الأمن الكويتي بالفيديو وهو ينادى على جميع سكان العمارة قائلًا: "من يحتاج اي خدمة أو مساعدة أو سلع فأنا متكفل بكل شيء .. لا تنزلوا من منازلكم .. واللى ما عنده .. اجيب له على حسابي كل شيء تبونه".









وعكس هذا الموقف النبيل للمواطن الكويتى أسمى معاني الإنسانية والمحبة والترابط بين الشعبين المصري والكويتي، فى الوقت الذي شن فيه بعض الكويتيين هجوما ضد الوافدين على أرض الكويت.









على جانب آخر، أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 حالات من فيروس كورونا. ومن جهة ثانية يبدأ في الكويت حظر التجول اليومي، حيث تخلو الشوارع من المارة والسيارات.



