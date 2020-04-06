حبس 3 عاطلين لحيازتهم 84 قطعة حشيش في التبين

قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس 3 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج مخدر الحشيش على المتعاطين وضبط بحوزتهم على 84 قطعة حشيش.





وكانت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد بكري، ألقت القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الحشيش على المتعاطين.





ووردت معلومات للنقيب إسلام جبران، معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن قيام 3 عاطلين، بالإتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 84 قطعة حشيش.



