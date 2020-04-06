حبس 3 عاطلين لحيازتهم 84 قطعة حشيش في التبين

قررت نيابة التبين و15 مايو الجزئية، حبس 3 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بترويج مخدر الحشيش على المتعاطين وضبط بحوزتهم على 84 قطعة حشيش.
وكانت مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد بكري، ألقت القبض على 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية من الحشيش على المتعاطين.
ووردت معلومات للنقيب إسلام جبران، معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن قيام 3 عاطلين، بالإتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 84 قطعة حشيش.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.