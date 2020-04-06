التضامن تواصل صرف المعاشات للشريحة الثانية





تواصل اليوم الاثنين وزارة التضامن صرف المعاشات للشريحة الثانية لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويستمر الصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء (7،6) من شهر إبريل ويبدأ الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 ،9) إبريل، و يستمر من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.