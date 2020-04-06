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أخبار البلد

التضامن تواصل صرف المعاشات للشريحة الثانية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:01 ص
نفين القباج وزيرة
نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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محمد عبد المنعم

تواصل اليوم الاثنين وزارة التضامن صرف  المعاشات للشريحة الثانية  لمن يتقاضون معاش 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويستمر الصرف خلال يومي الاثنين والثلاثاء (7،6) من شهر إبريل ويبدأ الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس (8 ،9) إبريل، و يستمر من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وقررت الوزارة إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صرافات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاثة القادمة أيضًا.
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