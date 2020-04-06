حبس 3 أشخاص لاتهامهم باختطاف مقاول وطلب مليون جنيه فدية

قررت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، حبس 3 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف مقاول واحتجازه لمدة 24 ساعة داخل منطقة جبلية متاخمة بطريق الاتوستراد، وطلب فدية مليون جنيهه من نجله، بسبب خلافات مالية مع احد المتهمين والضحية.





تلقى النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من مقاول يدعي أشرف.ز، مقيم بحلوان، مفاده أثناء توجهه إلى منزله بمدينة حلوان عبر الطريق الدائري الأوسطي، اعترض طريقه 3 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري وكلب شرس، وقاموا باختطافه واقتياده إلى منطقة جبلية متاخمة، وتم الاتصال على نجله لطلب فدية مليون جنيه، وتمكن نجله من توفير مبلغ ربع مليون جنيه، وتقابل مع الجناه بطريق الكريمات لأخذ المبلغ، وقاموا بإطلاق سراحه.





وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل وتحديد هوية الجناة وتبين انهم كل من "رضا محمد محمد على"، 48 سنة كهربائي، ومقيم بمنطقة عرب أبو ساعد، بالصف، وشهرته "رضا سالم"، وابن شقيقته "أحمد محمد منصور"، 38 سنة سائق، وشهرته "خشبة"، و"ماهر جمال يوسف سالم"، 37 سنة خفير.





وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، خرجت مأمورية بقيادة النقيب أحمد إبراهيم، معاون مباحث القسم، وداهمت محل سكن المتهمين وتم القبض عليهم، وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ ربع مليون جنيه وسلاح ناري "طبنجة" عيار 9 ملي.





وبمناقشة المتهم الاول أمام العميد بدوي هاشم، مأمور القسم، أقر بأنه كان يعمل لدي الضحية، ورفض إعطائه مستحقاته المالية، فاختمرت في ذهنه فكرة اختطافه وطلب فدية، فاستعان بالمتهم الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



