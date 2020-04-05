ياسمين صبري تروج لمسلسلها الجديد فرصة تانية

نشرت الفنانة ياسمين صبرى البرومو الدعائى لمسلسلها الجديد "فرصة تانية" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للترويج عن العمل.

ظهرت ياسمين صبري، في البرومو الذي بدأ بأغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، تحت عنوان "للحب بداية .. لكن حلاوة البدايات .. ديما بتنتهي بغلطة .. السؤال فيه فرصة تانية ؟"، كما ظهر كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر في أحداث البرومو.





ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى".



