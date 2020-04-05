AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ياسمين صبري تروج لمسلسلها الجديد فرصة تانية

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:33 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ياسمين صبرى البرومو الدعائى لمسلسلها الجديد "فرصة تانية" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للترويج عن العمل. 

ظهرت ياسمين صبري، في البرومو الذي بدأ بأغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، تحت عنوان "للحب بداية .. لكن حلاوة البدايات .. ديما بتنتهي بغلطة .. السؤال فيه فرصة تانية ؟"، كما ظهر كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة أيتن عامر في أحداث البرومو.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى". 

وشارك ياسمين فى بطولة "حكايتى" فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آيتن عامر وياسمين صبرى وهبة مجدى في كواليس مسلسل فرصة تانية

ياسمين صبري تفاجئ جمهورها برشاقتها بسبب هذه الرياضة

بـ فستان أبيض.. ياسمين صبري تظهر بإطلالة ساحرة

من جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

أحمد الشامي يشارك جمهوره بصورة برفقة ياسمين صبري

إدوارد ينتهي من تصوير دوره في مسلسل فرصة ثانية

ترشيحاتنا

بعد هجوم زكى فطين عبد الوهاب.. كاتب شهير يفتح النار على عمرو دياب

شوبير يعلن مصير مؤمن زكريا مع الأهلي عقب جلسته مع سيد عبد الحفيظ

شاهد.. رجل أمن كويتي يعرض المساعدة على جميع سكان العمارة من المصريين

أخبار الفن.. حفيد عمر الشريف بحمالة الصدر.. تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان

بعد هجوم الفهد والهاشم ضد الوافدين.. إعلامية كويتية: إذا تحدث الكبار لا تلتفتوا للصغار

نقل رئيس وزراء بريطانيا للمستشفى على خلفية إصابته بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ الرجال.. إليك أهم 5 نصائح يجب أتباعها عند دخولك المطبخ

جيب فوق الركبة.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل السينابون خطوة بـ خطوة