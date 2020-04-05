5 نصائح هامة اتبعها قبل شراء سيارة جديدة

من منا لا يفكر في شراء سيارة جديدة خاصة اننا لم نشترِ سيارة جديدة كل يوم ، أو حتى كل عام.. لذلك فإن شراء السيارة الجديدة يستلزم التفكير والتخطيط لشرائها... وفيما يلي نعرض لك أهم النصائح لشراء سيارة مناسبة لك .





1- قبل أن تفكر في الشراء يجب ان تحدد الطراز الذي تريده على حسب المبلغ المتاح لديك وعلى حسب ميزانيتك .





2- إذا كنت ترغب في الشراء يجب ان تحدد احتياجاتك وسعة التخزين وعدد الركاب.





3- يجب أن لا تمل من البحث خاصة ان السيارة ستبقى معك عدة سنوات فلا تتسرع قبل الشراء.





4- يجب ان تفكر في نفقات ما بعد الشراء.. فهناك أقساط للسيارة وتأمين ستوى ووقود.





5- يجب أن تركز دائما على وسائل الامان المتوفرة في السيارة ، وفئاتها كما حاول أن تختار بين السيارة التي تؤمنك انت، وأسرتك بأكبر شكل ممكن مع توافر أنظمة الامان والرائحة ووجود وسادة هوائية ،ونظام الفرامل المانع للانزلاق ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.