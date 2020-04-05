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سيارات

5 نصائح هامة اتبعها قبل شراء سيارة جديدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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أماني نوار

من منا لا يفكر في شراء سيارة جديدة  خاصة اننا لم  نشترِ سيارة جديدة كل يوم ، أو حتى كل عام.. لذلك فإن شراء السيارة الجديدة يستلزم التفكير والتخطيط لشرائها... وفيما يلي نعرض لك أهم النصائح لشراء سيارة مناسبة لك .


1-      قبل أن تفكر في الشراء يجب ان تحدد الطراز الذي تريده على حسب المبلغ المتاح لديك وعلى حسب ميزانيتك .


2-      إذا كنت ترغب في الشراء يجب ان تحدد احتياجاتك وسعة التخزين وعدد الركاب.


3-      يجب أن لا تمل من البحث خاصة ان السيارة ستبقى معك عدة سنوات  فلا تتسرع قبل الشراء.


4-      يجب ان  تفكر في نفقات ما بعد الشراء.. فهناك أقساط للسيارة وتأمين ستوى ووقود.


5-      يجب أن تركز دائما على وسائل الامان المتوفرة في السيارة ، وفئاتها كما حاول أن تختار بين السيارة التي تؤمنك انت، وأسرتك بأكبر شكل ممكن مع توافر أنظمة الامان والرائحة ووجود وسادة هوائية ،ونظام الفرامل المانع للانزلاق ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.

 

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