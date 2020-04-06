أنتبه لها.. بدون أشعة أو تحاليل علامات تحذيرية لانسداد الشرايين

أعراض تحذيرية ينبغى عدم تجاهلها مؤشر إلى أنك تعانى من إنسداد الشرايين ينبغى عدم إغفالها فيمكن أن يكون لديك انسداد الشرايين في وقت مبكر مثل العشرينات إليك بعض الأعراض الشائعة يقدمها موقع برايت سايد
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- يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين من آلام في الصدر ، تسمى عادةً الذبحة الصدرية .
- يمكن أن يأتي ألم أسفل الظهر من انخفاض تدفق الدم إلى الظهر ، مما قد يؤدي حتى إلى انزلاق غضروفي مؤلم. تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين.
- يمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى ضيق التنفس ، مما قد يؤدي في النهاية إلى الشعور بالضيق والتعب. وفقا لإحدى الدراسات ، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض من أمراض القلب عالية الخطورة.