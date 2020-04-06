أنتبه لها.. بدون أشعة أو تحاليل علامات تحذيرية لانسداد الشرايين

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- يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من انسداد الشرايين من آلام في الصدر ، تسمى عادةً الذبحة الصدرية .





- يمكن أن يأتي ألم أسفل الظهر من انخفاض تدفق الدم إلى الظهر ، مما قد يؤدي حتى إلى انزلاق غضروفي مؤلم. تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة بانسداد الشرايين.



