وائل عزت: فرق ألعاب الماء بـ الأهلي ملتزمة بالبرنامج التدريبي ومستعدون لعودة النشاط

أكد وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، أن جميع الفرق ملتزمة بالبرنامج البدني الذي تم تحديده من جانب الأجهزة الفنية للحفاظ على معدل اللياقة البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم في الفترة الماضية.





وأكد "عزت"، أن جميع فرق ألعاب الماء جاهزون لعودة النشاط في أي وقت، وأنه حريص على المتابعة المستمرة مع الأجهزة الفنية بالنادي.





وشدد رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي، على أنه تواصل خلال الفترة الماضية مع جميع أبطال السباحة بالنادي المتواجدين في الخارج، كما اطمأن على الذين عادوا إلى مصر وقال إنه لم يتبق سوى "مها عبدالسلام بطلة الغطس بالنادي، والتي تصل اليوم إلى القاهرة، وعلي خلف الله، الذي أعلن استمراره في أمريكا".



