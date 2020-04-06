نافذة أمل لمصابي كورونا.. صحة البرلمان تكشف عن مبادرة جديدة لتبرع المتعافين من كورونا بـ 1.5 لتر دم للعلاج.. برلمانيون: به مضادات للفيروس ونقلها للمصابين ينقذ عددا كبيرا من المرضى

مبادرة برلمانية.. تبرع المتعافي من كورونا 1.5 لتر دم لعلاج المصابين
صحة النواب توضح فوائد دم المتعافين من كورونا في علاج المصابين
برلمانية تكشف تأثير دماء المتعافين في علاج المصابين من فيروس كورونا
فى إطار البحث والتحرى لإيجاد علاج فعال للقضاء علي فيروس كورونا وإنقاذ المصابين من خطر الفيروس، قام عدد من اعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بتقدم مبادرة علاجية لاستخدام دماء المتعافين من الفيروس لتقوية جهاز المناعة لدي المصابين لعلاجهم، مؤكدين انه علاج فعال للفيروس وسيكون اختياريًا وليس اجباريًا.
ومن جانبه، أيد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المقترح البرلماني بشأن إطلاق دعوة لكل متعافٍ من ڤيروس "كورونا" أو كل من كانت تحاليله للفيروس إيجابية وأصبحت سلبية، إلى أن يتبرع بـ لتر ونصف من دمائه لبنوك الدم.
وقال "المشد"، لـ"صدى البلد"، إن هناك دولا عدة قامت باستخدام هذه التجربة، ونجحت في إنقاذ العديد من الحالات الخطيرة التي تعاني من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أمين سر اللجنة الصحية بالبرلمان، أنه لا مانع من التبرع لإنقاذ الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا ولكن بنصف لتر دماء فقط وليس لتر ونصف.
وأكد النائب أن دماء المعافين من فيروس كورونا تمتلك مضادات للفيروس ونقلها للمصابين سينفذ عددا كبيرا من المرضي.
وفى السياق ذاته، أيدت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المقترح البرلماني بِشأن إطلاق دعوة لكل متعاف من ڤيروس "كورونا" أو كل من كانت تحاليله للفيروس إيجابية، وأصبحت سلبية أن يتبرع بلتر ونصف من دمائه لبنوك الدم المصرية لاستخدامه في علاج المصابين من فيروس كورونا.
وقالت "شاكر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فكرة تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالدم لاستخدامها فى علاج المصابين جيدة جدًا، وسيكون لها نتائج فعالة داخل دماء المتعافين من الفيروس مضادات تعمل على تقوية المناعة وتساهم فى علاج المصابين من كورونا.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن ما جاء فى المقترح بتبرع المتعافين بالتر ونصف كمية كبيرة جدًا ويكفي فقط نصف لتر فى العلاج، مؤكدة أن ذلك سيكون اختياريًا للمتعافين وليس أجباري عليهم بالتبرع.