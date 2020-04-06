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حوادث

اليوم.. محاكمة موظف لطلبه رشوة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد العيسوي
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة موظف متهم بطلب رشوة لتسهيل بعض الأمور غير القانونية بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بأول أكتوبر، عن اتهام "م.ج.ب"، موظف بإحدى المؤسسات، بالحصول على رشوة لتسهيل بعض الأمور غير القانونية، وتم القبض عليه وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وأمرت بإحالته للمحاكمة وقيدت القضية برقم 10748 لسنة 2019.

كانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد بطلب موظف بإحدى المؤسسات رشوة لتسهيل بعض الأمور غير القانونية، وبإجراء التحريات دلت على صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله على ذمة القضية وإحالته للمحاكمة.

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