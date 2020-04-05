ربنا هيفرجها.. بشرى سارة من النواب للمتضررين من فيروس كورونا.. فيديو

قالت النائبة أنيسة حسونة ، عضو مجلس النواب، إن جروب "واتس آب" الخاص بمجلس النواب طرح فكرة التبرع والدعم للمتعثرين بسبب أزمة كورونا، خاصة أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس من كبار رجال الأعمال.

وأضافت النائبة، في تصريحات متلفزة مع خالد أبو بكر ببرنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، "هذا الوقت هو المناسب لمساعدة المواطنين، خاصة العمالة غير المنتظمة، وحماية كرامة الناس".

وتابعت "نتحدث فى هذا الموضوع، وبعض رجال الأعمال من أعضاء المجلس أكدوا التكفل بعدة آلاف من الأسر".





وقالت النائبة أنيسة حسونة، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا من ناحية العزل والحظر والقرارات الأخيرة ثمن قليل مقابل حماية أنفسنا وأولادنا وأحفادنا، مضيفة "النسب في مصر مقبولة جدًا مقارنة بأى دولة أخرى، والمسألة عاوزة شوية صبر".

وأضافت البرلمانية، "متفائلة وربنا هيفرجها، ولازم ناخد الجوانب الإيجابية من أزمة كورونا"، مشيرة إلى أن مجلس النواب يعقد الآن جلسات التصويت عبر الفيديو كونفرانس، وعقد اللجان بطريقة منفصلة، منعا للتكدس.

https://www.facebook.com/watch/?v=13740832194684 02