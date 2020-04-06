فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تنفي إصدارها فتاوى متعلقة بالصيام في ظل انتشار كورونا... وشيخ الأزهر يوجه رسالة هامة من منزله.. وأمين الفتوى يجيب: هل ثواب الصيام في مكة كالصلاة بالمسجد الحرام؟

شيخ الأزهر يشدد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتعاليم الطبية

هل يصل إهداء ثواب الصوم للميت.. أمين الفتوى يجيب





نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الفتاوى الدينية الصادرة عن المؤسسات الرسمية، والتي تشغل أذهان الكثير... ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الفتاوى.





نفت دار الإفتاء المصرية، إصدارها فتوى رسمية بـجواز الفطر في رمضان خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إصابة ووفاة الآلاف حول العالم.





وقالت الإفتاء عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، "لم ننشر أو نصدر أي فتوي متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع علي صفحات السوشيال ميديا غير صحيح".





وأكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أهمية الالتزام بالإرشادات والتعاليم الطبية والعلمية التي يقدمها المسئولون في وزارة الصحة وغيرها لمكافحة فيروس كورونا.





وأضاف شيخ الأزهر، في رسالة مصورة من منزله بمدينة الأقصر، أن ضمن الإرشادات المهمة، البقاء في المنزل، وعدم الاختلاط والمصافحة، ونظافة اليدين.. وغيرها، وأنه فرض واجب وحتمي وصارم من دون هوادة.





وطالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، المواطنين الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، في مقدمتها التباعد الاجتماعي، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا.





ودعا شيخ الأزهر، الله بأن يدفع عن الجميع هذا الوباء، ويكتب لنا النجاة جميعا.





تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا مضمونه هل ثواب الصيام في مكة مثل ثواب الصلاة في المسجد الحرام؟.





أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن مكة بلد الله الحرام والأجر هناك مضاعف، فالصلاة والصيام والصدقة كل هذا مضاعف في مكة إن شاء الله، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يزيح الهم والغم والكرب وأن ترجع مكة إلى ما كانت عليه وتمتلئ بالحجيج والعمار وبمحبي الحرم الشريف كما كان قبل ذلك، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة فيها.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن العلماء يستدلون على أجر مضاعفة الصلاة في مكة بحديث جابر بن عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صَلَاةٌ "فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ" وشرح الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنية اختلاف العلماء حول مضاعفة الأجر الواردة في الحديث حيث قال البعض أن مضاعفة أجر الصلاة في مكة كلها وقال البعض الآخر بل الحرم كله.





هل يجوز إهداء ثواب صيام النوافل والسنن للمتوفى؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات إلى المسلم حي أو ميت.





وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه (هل يجوز إهداء ثواب صيام النوافل والسنن للمتوفى؟)، أن ثواب الأعمال البدنية إختلف فيه، هل ينتفع به الميت ام لا، فأكثر أهل العلم على أنه يجوز ذلك وينتفع به الميت والبعض منع هذا، وطالما أننا فى مسألة خلافية فيجوز أن أقلد هذا المذهب القائل وهو مذهب الكثيرين بأنه يجوز لك ان تهدى ثواب بعض نوافلك أو ذكرك كالقران وغيره لمن شئت ممن مات.





هل يصل إهداء ثواب الصوم للميت؟

قال الشيخ محمود شلي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو غيرها من القربات إلى المسلم حيا أو ميتا.





وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة(هل يجوز أن أصوم وأهب الثواب لأمي المتوفاة؟)، أن العبادات البدنية كالصلاة وقراءة القرآن والصوم يصل ثوابها الى المتوفى، حسبما أشارت جميع المذاهب الفقهية من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.





وتابع: أن الإنسان الحي إذا أراد أن يفعل عمل خير وصالح وتطوع ويهب مثل ثوابه للميت يفعله وسيصل ثوابه للميت.





وأشار إلى أن أكثر أهل العلم يقولون على جواز ذلك والبعض منع هذا، فطالما كانت المسألة خلافية فيجوز لك أن تهدى بعض النوافل أو الذكر كالقرآن وغيره لمن شئت.