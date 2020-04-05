طارق العشري يطلق مبادرة جديدة لدعم المتضررين من فيروس كورونا.. فيديو

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المصري عن مبادرة جديدة للوقوف بجانب الدولة للقضاء على فيروس كورونا.





وأضاف العشري خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، أنه يرغب في تجميع تبرعات وتكوين مبلغ كبير يجعل مصر ترتاح بشكل كبير وذلك من خلال الرياضين وارسالة في صندوق تحيا مصر.





واشار العشري الى أن، وزير الرياضة هو كبير العائلة وعليه ان يوجه بهذه المبادرة وتقديمها وظهورها الى النور في اقرب وقت، وسوف تسمى رياضيين مصر.





وتابع: هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية هو الآخر لابد أن يتحدث هو الآخر في هذا الأمر.



