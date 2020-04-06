تعرف على شروط القبول ببرنامج بكالوريوس التمريض المكثف بجامعة حلوان

طرحت كلية التمريض بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض برنامج البكالوريوس المكثف في التمريض لتخريج ممرض يساعد في التنمية المجتمعية من خلال المشاركة مع الفريق الصحي في تقديم رعاية تمريضية مميزة تعتمد على خلفيات علمية مختلفة لتحقيق الجودة في الرعاية الصحية وحل مشكلات المجتمع، وذلك في إطار الاحتياج الدائم إلى زيادة أعداد الخريجين من المؤسسات التعليمية التمريضية.اقراء ايضا:ويشترط البرنامج للقبول أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس بمعدل تراكمي لا يقل عن ٦٠ ٪ وتكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي، وكذلك أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها الطالب هي اللغة الإنجليزية، واجتياز اختبارات القبول، والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية للالتحاق بالبرنامج.