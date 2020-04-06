"إبداعات الصغار" على قناة القومي لثقافة الطفل

فى إطار الدور التوعوي والتثقيفي للمركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى وفى ظل تحديات أزمة وباء كورونا العالمى؛ يقدّم المركز على قناة اليوتيوب برنامج "إبداعات الصغار".





وقدم الأطفال إبداعاتهم من البيت؛ قدّم كلٌ من "يمنى جمال"، واالشقيقين "موسى حسان" و"محمد حسان"، و"ساندي سالم" أفلامًا توعوية للأطفال عن فيروس كورونا، وكيفية تفادي الإصابة به ، وقدّم "عبد الرحمن ماهر" قصة من تأليفه عن فيروس كورونا "دار جدو عدنان" ورفع أولاد فريق الحديقة من ذوي الهمم شعار "فى البيت قاعدين مش نازلين" في فيديو معبر بأصواتهم وطريقتهم الطلقائية الجميلة.





يأتي ذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الإلكترونية وخاصةً قنوات اليوتيوب.





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