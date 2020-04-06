إعلامي سعودي يتهم الهلال بسرقة إنجازات أهلي جدة

اتهم الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل، الهلال بمحاولة سرقة إنجازات أهلي جدة.





والأهلي يبتعد عن منصات التتويج، منذ عام 2016، عندما حصل على ثنائية الدوري والكأس، تحت قيادة مدربه السويسري الأسبق كريستيان جروس.

وكشف المريسل في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الهلال يحاول تغيير التاريخ، بتسمية نفسه أول بطل لمسابقة الدوري الممتاز.





وشدد الناقد الرياضي، على أن الأهلي، هو صاحب أول لقب للدوري الممتاز، والذي حققه في موسم 88-89 هجريا.





وأوضح المريسل، أن هذه الواقعة ليست الأولى التي تستهدف الأهلي، فقد حاول البعض في السابق، إنكار أن الراقي يملك 9 بطولات دوري في تاريخه.