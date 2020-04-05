بعد إقالة جمال الغندور.. اتحاد الكرة يعين وجيه أحمد وعزب حجاج لإدارة لجنة الحكام

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، قررت وبشكل واضح أن يتولى وجيه أحمد، والدكتور عزب حجاج رئاسة لجنة الحكام بشكل رسمي، عقب الاستقالة التي تقدم بها جمال الغندور من منصبه هو وجميع أعضاء لجنته، موضحا أن القرار نهائي وواضح تماما.





وأضاف "العطار"، أن كل ما يشاع عن ترشيحات أسماء حكام سواء سابقين أو حاليين لتولي رئاسة لجنة الحكام في هذه المرحلة غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن اللجنة قرارها نهائي وواضح للجميع، ويتمثل في أن عزب حجاج ووجيه أحمد مكلفان بإدارة شئون لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه لم يتفاوض أي من أعضاء اللجنة المؤقتة مع أي حكم لتولي المنصب على الإطلاق.





وأبدى المدير التنفيذي، تعجبه من إقحام أسماء بعينها وترشيحات لحكام لرئاسة لجنة الحكام رغم أن قرار الإدارة واضح للجميع، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لأي بديل عنهما، وحجاج ووجيه يتوليان حاليا إدارة ملف الحكام بصورة كاملة.



