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في ظل أزمة كورونا.. وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة في العالم أجرت اختبارات إلكترونية ناجحة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:13 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الطلاب الذين قاموا بالدخول إلى الامتحان رغم ظروف الحظر ولكنه كان عدد قياسي، موضحا ان عدد الطلاب 589 ألف طالب في اولي ثانوى ونسبة الممتحنين منهم 98%.


وأضاف طارق شوقي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الرئيس السيسي استجاب لفكرة التابلت منذ أواخر 2014 ونتيجة التابلت اليوم هي حصاد 6 سنوات التي تم فيها  بناء محتوى رقمي ضخم وكوادر في الوزارة وتم عمل مركز امتحانات ومركز تطوير مناهج بالإضافة إلى قطاع التطوير التكنولوجي.


واوضح وزير التربية والتعليم ، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أجريت اختبارات إلكترونية ناجحة في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى  أن رئيس شركة "أمازون" الكترونية أشاد بالأداء الإلكتروني التعليمي في مصر.


واستكمل طارق شوقي ، أن رئيس شركة أمازون أكد أنه عند افتتاح المكتبة الرقمية المصرية يوم 19 مارس قام بالدخول عليها 7.3 مليون في اول اربع ساعات . 

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