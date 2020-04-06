في ظل أزمة كورونا.. وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة في العالم أجرت اختبارات إلكترونية ناجحة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الطلاب الذين قاموا بالدخول إلى الامتحان رغم ظروف الحظر ولكنه كان عدد قياسي، موضحا ان عدد الطلاب 589 ألف طالب في اولي ثانوى ونسبة الممتحنين منهم 98%.









وأضاف طارق شوقي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الرئيس السيسي استجاب لفكرة التابلت منذ أواخر 2014 ونتيجة التابلت اليوم هي حصاد 6 سنوات التي تم فيها بناء محتوى رقمي ضخم وكوادر في الوزارة وتم عمل مركز امتحانات ومركز تطوير مناهج بالإضافة إلى قطاع التطوير التكنولوجي.









واوضح وزير التربية والتعليم ، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أجريت اختبارات إلكترونية ناجحة في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن رئيس شركة "أمازون" الكترونية أشاد بالأداء الإلكتروني التعليمي في مصر.









واستكمل طارق شوقي ، أن رئيس شركة أمازون أكد أنه عند افتتاح المكتبة الرقمية المصرية يوم 19 مارس قام بالدخول عليها 7.3 مليون في اول اربع ساعات .



