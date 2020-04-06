بسبب كورونا.. القنوات الفضائية تجتمع على تغيير شعاراتها ولوجوهاتها للمرة الأولى

دعمت العديد من القنوات الفضائية فكرة التباعد الاجتماعي وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال «لوجوهات» القنوات المنفصلة سواء كان بالحروف أو الرموز وشعارات أخرى جديدة.

واعتمدت قناة الحياة شعار جديد وهو "خليك بعيد"، كما استخدمت شبكة "أون" شعار جديد لها وهو "خلي مسافتك اون"، فضلًا عن قيام شبكة "دي إم سي" بكتابة شعار جديد لها وهو "في التباعد حياة".

واستخدمت قناة "اكسترا" شعار جديد لها وهو "خلي مسافتك اكسترا"، فضلًا عن قيام شبكة قنوات "سي بي سي" باستخدام شعار "نبعد علشان نقرب"

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية، ومؤسس شركة سينرجي للإنتاج الفني، فى وقتًا سابق عن تغيير لوجوهات قنوات المتحدة مؤقتًا.