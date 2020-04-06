نائب محافظ الغربية: خطة لتطوير وصيانة مصنع تدوير القمامة بالمحلة

قام د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية أمس الأحد، بزيارة لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى، بهدف بحث المشاكل الهندسية للمصنع وذلك لرفع الكفاءة وعمل خطط للصيانة، بالتعاون مع أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في الأعمال الميكانيكية ، وتوفير قطع الغيار اللازمة وذلك بعد زيادة حجم المخلفات الصلبة إلى 800 طن يومى.



