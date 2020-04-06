نائب محافظ الغربية: خطة لتطوير وصيانة مصنع تدوير القمامة بالمحلة

قام د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية أمس الأحد، بزيارة لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى، بهدف بحث المشاكل الهندسية للمصنع وذلك لرفع الكفاءة وعمل خطط للصيانة، بالتعاون مع أحد أساتذة كلية الهندسة المتخصصين في الأعمال الميكانيكية ، وتوفير قطع الغيار اللازمة وذلك بعد زيادة حجم المخلفات الصلبة إلى 800 طن يومى.
وعاين نائب محافظ الغربية خلال الزيارة، خط الفصل للمخلفات (سير التغذية وسير الفصل) ومراجعة المواصفات الفنية للاجزاء الميكانيكية والكهربائية وعمل قائمة بقطع الغيار المطلوبة لرفع كفاءة المصنع، حيث تفقد مخازن المصنع ومراجعة قطع الغيار الموجودة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقام بمخاطبة شركات متخصصة في السيور وقطع الغيار الميكانيكية للمعاينة وتقديم عروض أسعار لقطع الغيار المطلوبة طبقا للمواصفات الفنية.