برلماني: تصدى الحكومة لمخالفات البناء يحفظ هيبة الدولة

أشاد النائب ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الحكومة بالتعامل بحسم مع البناء العشوائى وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية وقال في تصريحات خاصة أن القرار يرفض فكرة استغلال انشغال الدولة بموضوع مواجهة كورونا لارتكاب مخالفات في البناء.





و قال الحسيني في تصريحات خاصة: "نرفض استغلال البعض لانشغال الدولة في التحديات التي تواجهها لخرق هيبة الدولة من خلال الممارسات العشوائية في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد و لابد من احترام هيبة الدولة و مواجهة المستهترين.





و أضاف "الحسيني" أن القرار يؤكد ان الدولة متيقظة لكل شيئ و انها لن تسمح باي ممارسات عشوائية و ان الدولة تهتم بكافة القضايا على التوازي.





وأشار لاهتمام النواب بملف العمالة غير المنتظمة و الذي اهتمت به الدولة لحماية من تاثر بالازمة و الفقراء بخلاف حملة التوعية بمواجهة التجمعات و الاهتمام بملف التعقيم و الكمامات





وكان د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قر اكد خلال اجتماع حكومى اليوم إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.





وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.



