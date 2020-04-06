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رياضة

مفاجآة حول شرط "فايلر" لتجديد عقده مع الأهلي.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:13 ص
فايلر
فايلر
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حسن العمدة


كشف الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وضع شرطا قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر طلب عدم إجراء أى تغييرات على جهازه المعاون قبل تجديد عقده مع المارد الأحمر".

وأضاف: "المدير الفني السويسري يتبع مدرسة الاستقرار الفني وهو يرغب فى الحفاظ على الجهاز المعاون دون إجراء أى تعديل عليه".

واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على التجديد للسويسري رينيه فايلر المدير الفني لمدة عامين جديدين وليس عاما واحدا بعد أن نال ثقة إدارة النادي وجماهيره طوال الفترة الماضية خاصة أن لديه مشروعا كبيرا يبحث عن تحقيقه.

وهناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على التجديد ولكن يتبقي وضع اللمسات الأخيرة التي تتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأيام المقبلة لحسم الموقف والاستقرار النهائي على الصفقات التي يرغب في التعاقد معها للموسم الجديد بجانب اللاعبين الذين يرغب في خروجهم على سبيل الإعارة لمنحهم فرصة المشاركة أساسيًا.

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