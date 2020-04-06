مفاجآة حول شرط "فايلر" لتجديد عقده مع الأهلي.. فيديو









كشف الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وضع شرطا قبل تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر طلب عدم إجراء أى تغييرات على جهازه المعاون قبل تجديد عقده مع المارد الأحمر".





وأضاف: "المدير الفني السويسري يتبع مدرسة الاستقرار الفني وهو يرغب فى الحفاظ على الجهاز المعاون دون إجراء أى تعديل عليه".



