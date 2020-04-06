اليوم.. طلاب هندسة عين شمس يناقشون المخطط الاستراتيجي لـ ووهان الجديدة

قال الدكتور أيمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنه سينعقد اليوم فعاليات الجلسة الرابعة لأستوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بمشاركة ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر، جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأول من نوعه عالميا، منوها الى ان الجلسة تتم عن طريق تطبيق zoom .





وأضاف لـ "صدى البلد" أن المخطط الاستراتيجي الرئيسي لتطوير مدينة ووهان سيعرض كاستجابة لتبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة المستجد والذي يتتطلب وجهة نظر جديدة في التصميم العمراني والتخطيط للمدن لتفادي الاحداث المشابهه مستقيلا ومن المتوقع ان تنتهي الجلسة غدا بمناقشة المخطط الاستراتيجي تمهيدا لبدء اعمال المخططات التفصيلية والمشروعات المقترحة داخل المدينة لعرضها مرة اخري في الجلسات القادمة تمهيدا لعرضها علي المسئولين في الصين للتنفيذ في هذا المشروع .









الجدير بالذكر أن استوديو التصميم الدولي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس صمم مشروعا يعد استجابة لقضية حيوية وهي ظهور فيروس كورونا المستجد بالمدينة و كيفية الاستجابة لمتطلبات المدينة ، حيث أن طلاب هندسة عين شمس قاموا بعمل تصميم يتعامل مع الأزمات والكوارث بما يتيح للمدينة سرعة احتواء المشكلات الكبرى و الطارئة التي تستدعي وجود خطة متكاملة على مستوى المدينة من خلال معايير خاصة للتصميم المعماري وحيث إن مدينة ووهان غير مؤهلة ويوجد بها تكدس مروري عال وكثافة سكانية كبيرة منوها بأن التصميم يجعل المدينة أكثر أمانا.







