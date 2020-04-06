القبض على شخصين خطفا عاملا وقتلاه للحصول على فدية مليون جنيه بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على متهمين قاما بقتل مزارع بعد خطفه، طمعا فى الحصول على فدية مليون جنيه من الله





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز المنيا، بورود بلاغ باختطاف أ.م.ع" من المنزل، وأن شقيقه تلقى اتصالا من الخاطفين بطلب فدية مبلغ مليون جنيه.





على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد عبد الرحمن شعبان وبتتبع التليفونات وخطوط السير تبين أن المتهمين هما "م.أ.ع" و"خ.أ.خ" مزارعين من إحدى قرى مركز المنيا.





وتبين من التحريات الأولية أنهما قاما بخطف المجنى عليه وطلبا فدية من أهله، وبسبب خوفهما من افتضاح أمرهما وضعا له سم الفئران فى الشاى وكتما أنفاسه حتى فارق الحياة، وبعد ذلك قاما بوضعه فى جوال وحفرا حفرة فى أرض زراعية خاصة بأحد المتهمين ووضعا عليه التراب، وبالقبض عليهما اعترفا بارتكاب الجريمه وأرشدا عن مكان الجثة.